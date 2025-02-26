شاهد بالصورة والفيديو.. تسبب في انقسام كبير داخل مواقع التواصل.. أستاذ سوداني يساعد طالباته على استيعاب الدرس عبر الرقص و “الهجيج” داخل الفصل

أثار أستاذ سوداني, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ابتكر المعلم طريقة كوميدية حاول من خلالها مساعدة طالباته على استيعاب درسه.

الأستاذ قدم رقصات مضحكة وهو يغني ويهز جسمه أثناء شرحه للمادة المسؤول عن تدريسها وسط تفاعل وضحكات الطالبات داخل الفصل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد انقسم المعلقين ما بين مشيد ومنتقد, حيث يرى مناصري أسلوب المعلم أن طريقته تغير من مزاج الطالبات وتساعدهن على استيعاب الدروس, بينما يرى المنتقدين أن تصرفات الأستاذ فيها تقليل من هيبة المعلم والمربي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين