حزب الأمة بقيادة برمة ناصر ظل حليفا للدعم السريع منذ بداية الحرب. دعا أعضاءه علنا لحظر سلاح الطيران ووقع مع الدعم السريع مع حميدتي شخصيا مثياق سياسي في أديس أبابا وشاركت عضويته في مؤسسات السلطة المدنية التي أسسها الدعم السريع في مناطق سيطرته. وفي النهاية ذهب رئيسه ووقع على ميثاق نيروبي. بعد كل هذا، قامت مجموعة من الحزب بإعفاء الرئيس فقام هو بحل مؤسسة الرئاسة.

الحزب تورط مع المليشيا من بداية الحرب وحتى الآن. المجموعة المضادة لرئيس الحزب ما تزال جزءا من قحت ولم تنفض يدها ولم تتراجع عن تحالفها مع مليشيا الدعم السريع.

برمة ناصر والمجموعة التي معه واصلوا حتى النهاية، ولكنهم كانوا جميعا معا حتى قبل أسابيع قليلة. حزب الأمة كان وما يزال مشاركا للمليشيا في حربها ضد الدولة والجيش والشعب.

حليم عباس

