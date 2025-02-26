والي الخرطوم يتفقد موقع تحطم الطائرة أنتنوف بالحارة 75 الثورة

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مساء الثلاثاء موقع تحطم طائرة أنتنوف في الحارة 75 بمنطقة الثورة والتي سقطت بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا فى احد المنازل السكنية مما أسفر الحادث عن استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين .

حيث وقف الوالي على الجهود الجارية لإخماد الحريق الذي اندلع جراء الحادث بواسطة فرق الدفاع المدني التى هرعت الى الموقع وباشرت عمليات السيطرة على النيران كما تم تأمين المنطقة و نقل المصابين من العسكرين والمدنين إلى مستشفي لتلقي العلاج .

وأعرب والي الخرطوم عن تعازيه لأسر الشهداء وعاجل الشفاء للمصابين .

خرطوم نيوز