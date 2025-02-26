أسماء أبواليزيد تروج لمسلسلها الرمضاني “النص” بتعليق “ساخر”

روجت الفنانة أسماء أبواليزيد لمسلسلها الرمضاني “النص”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بـتعليق كوميدي وساخر .

ونشرت الفنانة صورة – عبر حسابها على انستجرام – لأحد المشاهد التي يتحدث فيها “النص” عن خطته للهجوم على كامب الانجليز في المعادي لترد عليه بالقول :”يانهار أزرق ده في أخر الدنيا يا نص”.

وعلقت أسماء أبو اليزيد، ساخرة: “الناس قبل اختراع المترو.. النص قريبا في رمضان”. وكانت الفنانة أسماء أبواليزيد قد اعتبرت أن المسلسل نقلة نوعية في مشوارها الفني، وخاصة أنها تقدم دورا مختلفا عن التي قدمتها من قبل، مشيرة إلى أن أجمل ما في الموضوع اعتماد المسلسل على قصة كوميدية.

وأضافت أنها تؤدي دورا رئيسيا في المسلسل حيث تظهر بشخصية فتاة ليل يجمعها العديد من المشاهد الكوميدية مع الفنان أحمد أمين الذي يجسد دور لص يتمتع بسمعة غير جيدة بين أقرانه، موضحة أن هناك تطورا كبيرا في الأحداث ستكشفها حلقات المسلسل الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي مشوق.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة وقصته كوميدية مستوحاة من كتاب “مذكرات نشال” للباحث أيمن عثمان يعود من خلاله أحمد أمين إلى الماضي وتحديدا لحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي.

ويلعب أحمد أمين دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

ويشارك في بطولة المسلسل صدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي ودنيا سامي وسمر علام ودعاء حكم ، وعبد الرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عيني وإخراج حسام علي.

بوابة روز اليوسف