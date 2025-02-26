الداخلية المصرية تكشف صفحات مزيفة على “فيس بوك” تسيء لقاض

قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ممثلة في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، بفحص البلاغ المقدم من المستشار (م.ع)، المستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، والخاص بتداول بعض المنشورات عبر موقع فيس بوك تتضمن الإساءة إليه والتشهير بسمعته ونشر اخبار كاذبة .

تبين من خلال الفحص الذي قام به قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن الحساب مرتكب الواقعة يتم استخدامه خاصية مجهولة الهوية في نشر مشاركات على إحدى المجموعات على موقع فيس بوك، وبفحص المنشورات تبين وجود عبارات مسيئة في حق الشاكي.

وبإجراء التحريات الفنية تمكن قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تحديد المسمى الخاص للحساب محل البلاغ وهو الحساب المسمى “زعيم البريد النظيف”، وباستكمال التحريات الفنية تم رصد بصمة إلكترونية للقائم على إدارة الحساب مرتكب الواقعة، حيث تبين أن الرقم التعريفي مرتبط برقم هاتف منزلي ومسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم (ع. م)، مقيم بمحافظة الشرقية ويعمل موظفا بهيئة البريد

كما تبين أن هناك مجموعة أخرى على موقع فيس بوك تقوم بنشر نفس المنشورات المسيئة للشاكي، وبالفحص تبين استخدام مرتكب الواقعة خاصية مجهولة الهوية في نشر المشاركات، ولم يتم العثور على بصمة إلكترونية، ومن خلال التحريات تبين أن المشاركات على المجموعتين هى نفس المشاركات وفي أوقات متزامنة.. وتم إحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.

صدى البلد