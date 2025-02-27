تركي آل الشيخ ينشر كواليس «الكلاب السبعة» ووصلة مزاح بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، صور من كواليس فيلم «الكلاب السبعة»، والتي جمعت أبطال العمل، النجوم «كريم عبدالعزيز، وأحمد عز».

ونشر تركي آل الشيخ، الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «فيلم The Seven Dogs أضخم إنتاج عربي، انتظرونا».

كما نشر «آل الشيخ» فيديو أخر عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» للنجم كريم عبدالعزيز أثناء تصويره لقاء تلفزيوني، حيث يقوم النجم أحمد عز بمزاحه وتقبيله قائلا: «بحبك يا نجم» ليرد الاول قائلا :«معايا كل يوم».

وفيلم «The Seven Dogs»، قصة تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويعد أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن إخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كانت آخر أعمالهما Bad boys 3.

المصري اليوم