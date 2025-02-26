إيلون ماسك يخسر 100 مليار دولار.. هل تتراجع هيمنة تسلا؟

على الرغم من أن إيلون ماسك لا يزال أغنى شخص في العالم، إلا أن ثروته انخفضت بأكثر من 100 مليار دولار منذ منتصف ديسمبر الماضي، أي ما يعادل 25% من قيمتها، مع تزايد عمليات بيع أسهم تسلا في الأسابيع الأخيرة.

وأغلقت أسهم تسلا يوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 8%، لتصل إلى 302.80 دولار للسهم، مسجلة تراجعًا بنسبة 25% منذ بداية العام. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في تسجيلات المركبات الجديدة في أوروبا بنسبة 45% في يناير، رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل عام في القارة. كما شهدت المبيعات في الصين انخفاضًا مشابهًا.

أسباب التراجع

وفي تقرير لشبكة ” CNBN” يرجع البعض هذا الانخفاض إلى استياء المشترين الأوروبيين من دور ماسك النشط في إدارة دونالد ترامب، الذي قد يؤثر على العلاقات الأوروبية الأمريكية، من ناحية أخرى، قد يكون المستثمرون يحتفظون بالمكاسب غير العادية التي حققوها في العام الماضي ، فحتى مع الانخفاض الأخير، لا يزال السهم مرتفعا بنسبة 52% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

هل ستواصل الأسهم التراجع؟

وفقًا لـ جاري بلاك، الشريك الإداري في The Future Fund، قد تستمر أسهم تسلا في التراجع مع المراجعة الأخيرة لإرشادات الإدارة حول توقعات التسليم لعام 2025.

ومع ذلك، فإن المستثمرين معتادون على انشغالات ماسك المتعددة، حيث يدير سبيس إكس، X (تويتر سابقًا)، xAI، و Neuralink، مما يجعله شخصية فريدة في عالم الأعمال.

مستقبل تسلا.. هل التعافي ممكن؟

على الرغم من الانخفاض الحالي، هناك تفاؤل بشأن مستقبل تسلا، حيث تستعد الشركة لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية في وقت لاحق من هذا العام، إضافة إلى نماذج جديدة بأسعار معقولة تتماشى مع تطلعات المستهلكين. كما تواصل الشركة تطوير تقنيات القيادة الذاتية الكاملة، خاصة في السوق الصينية.

ويرى بلاك أن تسلا لا تزال تمتلك ميزة تنافسية قوية بفضل منتجاتها المبتكرة، مما قد يساعدها على استعادة الزخم في الفترة المقبلة.

وكان سهم شركة تسلا تلقى ضربة حادة حيث انخفض بأكثر من 8% .

ويشعر المستثمرون بالقلق من عوامل متعددة، بما في ذلك انخفاض المبيعات في أوروبا، والجدالات السياسية التي تدور حول إيلون ماسك، وزيادة المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، مما وضع ضغوطًا على السهم. كما جاء الأداء المالي لشركة تسلا دون التوقعات، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن نمو الشركة في المستقبل.

ووفقًا لبيانات السوق، انخفضت تسجيلات مركبات تيسلا بشكل كبير في الأسواق الأوروبية الرئيسية في يناير:

ألمانيا: انخفاض بنسبة 60%

فرنسا: انخفاض بنسبة 63%

المملكة المتحدة: انخفاض بنسبة 8%

وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ كبير في مبيعات تيسلا في أوروبا، حيث تتزايد المنافسة على السيارات الكهربائية. وتطلق شركات مثل بي واي دي وفولكس فاجن سيارات كهربائية بأسعار معقولة ومميزات متقدمة، مما يجعل من الصعب على تيسلا الحفاظ على حصتها في السوق. ويشكل هذا الانخفاض في المبيعات الأوروبية علامة تحذيرية كبيرة للمستثمرين.

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