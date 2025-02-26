فرض غرامة على ليونيل ميسي

أعلنت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، أنها غرمت ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، لكنها لم تكشف عن المبلغ، بسبب إمساكه برقبة أحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق نيويورك “سيتي إف.سي” بعد المباراة الافتتاحية للدوري يوم السبت.

وأظهرت لقطات فيديو ميسي وهو يقترب من مدرب ويمسكه من رقبته قبل أن يتجه الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات لغرفة تبديل الملابس بعد التعادل بنتيجة 2-2 في ميامي.

ووضع ميسي يديه مرتين على رقبة مساعد مدرب نيويورك سيتي بعد صافرة نهاية المباراة.

فرض غرامة مالية على ميسي

وأصدرت رابطة الدوري الأميركي بيانًا أكدت فيه أن اللجنة التأديبية اعتبرت أن ميسي انتهك سياسة الدوري المتعلقة بـ”وضع اليدين على وجه/رأس/رقبة الخصم”.

وفرضت لجنة الانضباط في دوري المحترفين الأميركي هذه الغرامة يوم أمس الثلاثاء.

وفرضت الرابطة أيضًا غرامة على زميل ميسي في الفريق لويس سواريز، بسبب نفس التصرف العنيف تجاه “وجه أو رأس أو رقبة المنافس” خلال الاستراحة، بعدما دفع مهاجم إنتر ميامي المدافع النرويجي بيرك ريسا.

ولقيت حادثة ميسي انتقادات عنيفة من الصحافة الأميركية.

وقالت صحيفة “يو أس أي توداي”: “لا شك أن ميسي رفع من مستوى الدوري الأميركي لكرة القدم، ومن هذه اللعبة في البلاد بوجوده فقط. وكل الأنظار موجهة نحوه، وهذا هو السبب في أنه يجب على الدوري أن يعالج بشكل مناسب الفيديو المنتشر له، وهو يضغط على رقبة مدرب منافس بعد نهاية مباراة افتتاح موسم 2025”.

وأضافت الصحيفة أنه قد يتم مراجعة الحادثة مع المساعد، مطالبة لجنة الانضباط في الدوري الأميركي هذا أخذ الاجرءات اللازمة بحق ميسي.

وكان ميسي صنع هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، والذي سجله زميله الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2 في ملعب تشيس الخاص بإنتر ميامي، ضمن افتتاحية الموسم.

قناة العربي