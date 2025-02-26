تبادل إطلاق”نار كثيف” في جنوب السودان..ماذا يجري؟

التوترات الأمنية في المقاطعة زادت.

أدّت عملية تبادل إطلاق نار كثيف، إلى إغلاق سوق مدينة الناصر، بولاية أعالي النيل في جنوب السودان.

وعملية إطلاق نيران المدفعية على السوق من قبل عناصر من قوات دفاع شعب جنوب السودان، أدّت إلى تصعيد التوترات الأمنية في المقاطعة.

ووفق تمازج، فإنّ الوضع الأمني في مقاطعة الناصر، متوترًا منذ 14 فبراير، عندما اندلعت اشتباكات بين الجيش والمدنيين المسلحين”الجيش الأبيض”، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين وفرار المدنيين من منازلهم.

وقال محافظ مقاطعة الناصر قاتلواك ليو طيب، لراديو تمازج، إنّ إطلاق النار أدّى إلى إغلاق السوق، مع استمرار عدد قليل من النساء في تقديم الخدمات الغذائية.

وأوضح أن العديد من التجار فروا من المدينة بعد اشتباكات يوم 14 فبراير، بينما عاد بعضهم، إلا أنهم تركوا أعمالهم مجددا بعد الحادثة الأخيرة.

باج نيوز