غيابات مدريدية ثقيلة عن صدام ريال سوسيداد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعادل برشلونة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-4) أمس الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي الأول.

وسبق وأن تواجه الفريقان في الدور الأول من الدوري الإسباني هذا الموسم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاز ريال مدريد حينها في ملعب أنويتا بالذات بهدفين دون رد عبر فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وشهدت القائمة غياب الثلاثي تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي، إضافة إلى كيليان مبابي.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد للقاء اليوم:

حراسة المرمى: لونين- فران جونزاليز- ميستري

خط الدفاع: ألابا- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- روديجر- ميندي- أسينسيو

خط الوسط: بيلينجهام- كامافينجا- مودريتش- تشاوميني- أردا جولر- سيبايوس- شيما.

خط الهجوم: فينيسيوس- رودريجو- إندريك- دياز- جونزالو.

ويقام لقاء الإياب على ملعب البرنابيو يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مبابي يغيب عن لقاء الليلة نظرا لذهابه مساء أمس الثلاثاء إلى طبيب الأسنان وخضوعه لعملية خلع ضرس، وشعوره بآلام شديدة.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي نجم الوسط، سيغيب أيضا لشعوره ببعض الإنزعاجات بفخذ الساق اليسرى.

فيما سيغيب كورتوا لشعوره بعدم الراحة في ساقه اليمنى، موضحة أنه يعاني من حمل زائد لكنه بسيط.

ويغيب المدافع خيسوس فاييخو أيضا بسبب الإصابة.

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