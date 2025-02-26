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شاهد بالصورة والفيديو.. أحدهم خلع قميصه ليحمل به التراب.. بوطنية وفدائية كبيرة أطفال سودانيون يساعدون جنود الجيش على عبور “ترعة” كانت حاجز أمامهم في طريق مطاردتهم للمليشيا بالجزيرة

2025/02/26
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو خطف الأضواء وتصدر الترند على السوشيال ميديا بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاركات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو الذي تم تصويره من إحدى قرى ولاية الجزيرة, أطفال صغار وهم يساعدون جنود الجيش على عبور “ترعة” كانت عائق أمام سيارة الجيش.

حيث قام أطفال قرية “كاب الجداد” التابعة لمحلية الكاملين, بحمل الحجار والصخور والتراب بهمة كبيرة وهم يسعون لردم “الترعة” ويطالبون الجنود بدحر المليشيا.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطف طفل صغير الأنظار بخلعه قميصه ليحمل به التراب بعد أن شاهد أخوانه يفعلون نفس الفعل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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