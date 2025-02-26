شاهد.. قيادي جنوب سوداني بالدعم السريع ينفذ بجلده وينصح زملائه بالهروب: (القيادات قاعدين في بيوتهم وبجيبوا بنات وانتو تموتوا زي الجراد.. الجيش وطيرانه بودوكم كلكم في ستين داهية والعطا والكباشي شياطين كبار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تسجيل صوتي قيل أنه لأحد القادة المياديين بقوات الدعم السريع بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد طالب القائد الذي تنحدر أصوله من دولة جنوب السودان, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, طالب زملائه بالانسحاب والهروب.

جون مديد, الذي نفذ بجلده بعد التقدم الكبير للجيش في عدد من المحاور, نصح الجنود خصوصاً مواطنيه بالانسحاب فوراً وترك القتال.

وكشف القائد الجنوب سوزداني, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين عن تواجد قادة الدعم السريع, بالبيوت والمطاعم مع البنات وعدم مباشرتهم القتال, إضافة لوجود مشاكل قبلية داخل الدعم السريع.

كما أكد لهم أن الأموال التي حصلوا عليها يجب رميها لأنها أصبحت عملت قديمة بعد أن قامت الحكومة مؤخراً باستبدالها بعملة جديدة.

وحذر جون مديد, في ختام حديثه جنود الدعم السريع من انتشار الجيش وطيرانه مؤكداً لهم أنهم سيموتوا مثل الجراد على يد ياسر العطا وشمس الدين كباشي اللذان وصفهما بالشياطين الكبار.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين