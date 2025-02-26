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شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل مودل سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل باستعراضها “جرتق” العروس بطريقة حديثة والجنس اللطيف يسخر: (عاد تمام واقضوا على أمثالها قبل أن يتكاثروا)

2025/02/26
الفركة مزينة بالجنيهات الذهبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لمودل حسناء أثار ضجة واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل الحسناء, بأزياء مثيرة للجدل وذلك خلال استعراضها “جرتق” العروس.

وحاولت المودل ابتكار طريقة جديدة لأزياء “الجرتق” الذي ترتديه العروس, بعد حفل الزفاف كما تجري العادة في السودان, منذ قديم الزمان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردة فعل المتابعين فقد هاجم المعلقين خصوصاً الجنس اللطيف, المودل وكتبت إحدى المعلقات ساخرة: (عاد تمام) لترد عليها أخرى: (اقضوا على أمثالها قبل أن يتكاثروا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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