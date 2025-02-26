شاهد بالفيديو.. بعد أن أهانته في مقطع شهير.. عازف الفنان توتة عذاب يخرج عن صمته ويرد عليها

خرج العازف السوداني ياسين شهاب, في مقطع فيديو رد من خلاله على الفنانة المعروفة توتة عذاب, التي أهانته في مقطع فيديو شهير.

وكانت الفنانة توتة عذاب, قد صرحت لأحد زملائه قائلة: (أنا سميتو الما بعرف يعزف) كما منحته أجره وقالت: (دي ذاتها كتيرة عليهو).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد العازف أنه ليس عضو في فرقة الفنانة توتة عذاب, وحضر للحفل لتغطية غياب أحد زملائه.

وطالب العازف ياسين, الفنانة باحترام زملائها في الفن, مؤكداً أن الوسط الفني فيه سلبيات كثيرة لكننا نتغاضى عنها احتراماً للزملاء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين