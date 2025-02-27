تأييد الحكم الصادر ضد الفنان عمرو دياب بدفع غرامة لإدانته بصفع شاب بإحدى الحفلات

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان عمرو دياب بتغريمه 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة في وقت سابق إحالة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على أحد معجبيه وصفعه على وجهه خلال محاولة التقاط صورة معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي لمحكمة الجنح.

وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لبيان تعدي معجب عمرو دياب وجذبه من ملابسه من عدمه.

وحرر سعد أسامة محضرا ضد الفنان عمرو دياب اتهمه بالإهانة والضرب على الوجه لأنه كان يرغب في التقاط صورة تذكارية مع دياب فقط مقدمًا فيديو الواقعة.

وفي سياق متصل حرر دفاع عمرو دياب بلاغا ضد معجب عمرو دياب سعد أسامة متهما إياه بالاعتداء عليه وجذبه من ملابسه بطريقة غير لائقة خلال حفل زفاف.

بوابة الأهرام