أكثر من 250 ألف شخص يوقعون عريضة لتجريد إيلون ماسك من جنسيته الكندية.. ما السبب؟

بلغ عدد الموقعين على عريضة تطالب بسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك، بسبب مزاعم حول محاولاته “لمحو” سيادة كندا، 250 ألف شخص حتى يوم الثلاثاء.

وُلد ماسك، أحد أغنى رجال العالم، لعائلة ثرية في بريتوريا بجنوب إفريقيا، قبل أن يهاجر إلى كندا ويحصل على جنسيتها من خلال والدته، ماي ماسك، التي تنحدر من مقاطعة ساسكاتشيوان.

العريضة، التي أُطلقت في 20 فبراير، تزعم أن ماسك “شارك في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا”، كما تتهمه، بصفته مواطنًا أميركيًا ومستشارًا سابقًا للرئيس دونالد ترامب، بالانضمام إلى “حكومة أجنبية تسعى إلى تقويض السيادة الكندية”.

وفي منشور على منصة إكس يوم الإثنين، سخر ماسك من العريضة، مدعيًا أن “كندا ليست دولة حقيقية”، قبل أن يقوم بحذف المنشور لاحقًا.

ويُعرف ماسك بدعمه القوي لترامب، الذي سبق أن شكك في سيادة كندا وسخر من سياسييها، بل ودعا إلى ضمها كولاية أميركية.

من جهته، قال النائب الكندي تشارلي أنغوس، الذي رعى إطلاق العريضة، إن المبادرة تمنح المواطنين فرصة للتعبير عن استيائهم من “تزايد نفوذ الأوليغارشيين والمتطرفين”. وأضاف أنغوس، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الجديد اليساري، أن “أشخاصًا مثل إيلون ماسك هم أعداء لبلدنا”.

ورغم أن العرائض المقدمة إلى البرلمان الكندي لا تلزم الحكومة باتخاذ أي إجراء، إلا أنها قد تحصل على رد رسمي. ويُذكر أن البرلمان معلق حاليًا، ومن المقرر أن يستأنف أعماله في 24 مارس.

وفقًا للقوانين الكندية، يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص حصل عليها عن طريق الاحتيال أو قدم معلومات كاذبة في طلب الهجرة، أو إذا خدم في جيش أجنبي يقاتل ضد كندا.

بوابة الأهرام