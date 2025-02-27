جهاز المغتربين : السفارة والجالية في أديس أبابا نموذجا لتكامل الأدوار الرسمية والشعبية في خدمة الوطن والمواطن السوداني بالخارج

أكد الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين ، الأمين العام بالإنابة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مضي الجهاز قدما في تأسيس جاليات سودانية معافاة تخدم الوطن والمواطن السوداني في الخارج.

جاء ذلك خلال زيارته مؤخرا الى دولة إثيوبيا ولقائه سفير السودان لدى أثيوبيا السفير الزين إبراهيم والمكتب التنفيذي للجالية السودانية بأديس أبابا بحضور معتمد شؤون اللاجئين السودانيين.

وكشف سيد أحمد أن الجهاز عمل على معالجة أوضاع الكثير من الجاليات في عدد من الدول خلال الفترة الماضية وذلك بتكوين مكاتب تنفيذية جديدة وفقا للائحة التي أصدرها الجهاز والتي تحكم وتنظم تأسيس الجاليات.

وأضاف سيد أحمد خلال اللقاء أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع سفارات السودان بالخارج لتكوين الجاليات منوها إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها منتصف العام الماضي برئاسة جهاز المغتربين وعضوية ممثل لوزارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة تعمل على دراسة أوضاع الجاليات وتكوينها مبينا أن اللجنة قد أصدرت عددا من القرارات التي نظمت قيام جاليات في عدد من الدول.

وأشاد الأمين العام لجهاز المغتربين بالدور الكبير الذي تقوم به سفارة السودان في إثيوبيا في متابعة قضايا الوجود السوداني هناك والتعاون المثمر بين السفارة والجالية واصفا إياه بالأنموذج في تكامل الأدوار بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية.

من جهته قدم سفير السودان لدى إثيوبيا السفير الزين إبراهيم تنويرا ضافيا حول الوجود السوداني بأثيوبيا قبل الحرب وبعدها كاشفا عن رغبة العديد من السودانيين الذين نزحوا إلى أثيوبيا في العودة إلى الوطن خاصة بعد الإنتصار ات الكبيرة التي حققها الجيش السوداني في الكثير من المحاور ، إضافة إلى سعي السفارة في تقنين أوضاع بعض السودانيين ومعالجة المخالفات الهجرية بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية منوها إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة قضايا العودة الطوعية .

من جانبه شكر سفير السودان لدى إثيوبيا دولة إثيوبيا رسميين وشعبيين لاستقبالهم إشقائهم السودانيين الذين نزحوا إلى إثيوبيا خلال الحرب شاكراً حكومة دولة إثيوبيا لحرصها وسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين الشعبين الشقيقين.