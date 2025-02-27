شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تحكي قصتها وتصيب المتابعين بالدهشة: (صديقتي منعت شقيقها من الزواج مني قمت شلبت راجلها وهسا قاعد معاي في فرنسا)

أثارت فتاة سودانية دهشة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد سردها قصتها الغريبة والتي انتقمت فيها من صديقتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الفتاة الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, في مداخلة معها عبر بث مباشر على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الفتاة في حديثها أنها كانت على علاقة مع شاب, ساعدته وساعدت أسرته وشقيقته التي كانت تجمعها بها علاقة صداقة.

وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن صديقتها قامت بتحريض شقيقها وزوجته لإبنة خالتها على الرغم من علمها بعلاقتها به.

وكشفت عن المفاجأة الكبيرة حينما اعترفت بتعرفها بعد ذلك بزوج صديقتها التي كانت سببا في حرمانها من الزواج من شقيقها.

وذكرت أنها وافقت على الزواج منه, وتزوجته بالفعل حيث تقيم معه حالياً بدولة فرنسا وتعيش معه أجمل أيام حياتها وفقاً لحديثها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين