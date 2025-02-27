شاهد بالفيديو.. خلال مراسم تشييع شهداء الطائرة.. ضابط بالجيش يهاجم الفنانات بسبب إحياء حفلات بأم درمان وقت سقوط الطائرة ويطالب الوالي بالتدخل وحسم الأمر

تحدث ضابط بالقوات المسلحة خلال مراسم تشييع شهداء تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان غربي العاصمة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هاجم الضابط في حديثه الفنانات بسبب إحيائهم حفلات غنائية بصورة متكررة بمدينة أم درمان.

وأكد في حديثه أن إحدى الفنانات كان تغني في الوقت الذي سقطت فيه الطائرة بالإسكان الحارة 75″, ونتج عن الحادث وفاة العشرات من الضباط والجنود.

وطالب الطابط بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, والي الخرطوم بضرورة التدخل لحسم هذه المظاهر السالبة ومطالباً بمد الدعم لأسر الشهداء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين