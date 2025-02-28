إيقاف وتغريم مورينيو بسبب العنصرية

تلقى جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، ضربة موجعة بعد الإعلان عن العقوبات الموقعة ضده بسبب تصريحاته الأخيرة ضد عناصر جلطة سراي.وكان جلطة سراي قد تقدم بشكوى ضد المدرب البرتغالي، يتهمه فيها بالعنصرية بعدما قال إن عناصر الفريق كانت “تقفز مثل القرود” خارج الملعب.وبحسب شبكة “سكاي سبورتس“، فإن الاتحاد التركي لكرة القدم أعلن في بيان رسمي له، الخميس، توقيع عقوبات تأديبية على مورينيو.وقرر الاتحاد إيقاف المدرب البرتغالي 4 مباريات، مع تغريمه ما يوازي 35 ألف جنيه إسترليني بسبب سلوكه في قضيتين منفصلتين.

وأدين مورينيو أيضا بسوء السلوك تجاه الحكام، حيث قام بالذهاب إلى الغرفة الخاصة بهم، وهاجمهم بعبارات مهينة ومسيئة، فضلا عن هجومه بشكل عام على المنظومة الكروية والحكام الأتراك.

ولهذا قرر الاتحاد إيقافه ومنعه من دخول غرف تبديل الملابس والتواجد على خط التماس لمباراتين، فضلا عن غرامة مالية قدرها 117 ألف ليرة تركية (2500 جنيه إسترليني).

وبذلك، لن يكون مورينيو قادرا على مباشرة عمله من الملعب في مواجهات فنربخشة ضد أنطاليا سبور، سامسون سبور، بودريم وطرابزون سبور في الدوري التركي.

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