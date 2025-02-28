رابطة الديوم الجنوبية بمدينة بورتسودان تكرم قادة الشرطة في كرنفال ختام الموسم الرياضي

أقامت هيئة البراعم والناشئين ورابطة الديوم الجنوبية بمدينة بورتسودان كرنفال ختام الموسم الرياضي 2024ㅡ2025 بحضور اللواء شرطة/ إبراهيم مصطفي إبراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ممثل المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة حقوقي/ أحمد عبد اللطيف مدير غرفة المعلومات والعميد شرطة/فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة والعقيد شرطة/ محمد حوي النبي ممثل مدير شرطة ولاية البحر الأحمر وأعضاء الاتحاد المحلي لكرة القدم وقطاع الناشئين والتدريب والحكام ورؤساء بعض الأندية وممثل بنك العمال الوطني والقيادات المجتمعية والثقافية.

حيث أمن المتحدثون علي دور الشرطة الفعال في البرامج الرياضية مؤكدين أن للشرطة دور محوري في نهضة المجتمع من خلال خدماتها الإجتماعية والامنية وإرثها المهني في حفظ الهوية الوطنية وتجويد خدمات السجل المدني والمرور والدفاع المدني وثمن ممثل إتحاد الكرة المحلي مبادرة الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة لتنظيم دورة شهداء الشرطة التي جرت فعالياتها باستاد بورتسودان ضمن إحتفالات البلاد بأعياد الشرطة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه تم تكريم اللواء شرطة /إبراهيم مصطفي ممثلا للمدير العام لقوات الشرطة والناطق الرسمي للشرطة العميد شرطة/فتح الرحمن محمد التوم و ممثل مدير شرطة ولاية البحر الأحمر إضافة لتكريم الحكام وبعض الشخصيات الرياضيةالتي ساهمت في إنجاح الموسم الرياضي

وفي الختام تم تتويج فريق الوطن بكأس البطولة وفريق العاصفة بالميداليات الفضية وقدمت الجوائز لافضل حارس وهداف ومدافع وأفضل لاعب في البطولة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن كرنفال ختام الموسم الرياضي قد تخللته فواصل غنائية قدمها فنان الشرق سيدي دوشكا وفرقة الفنون الشعبية من ولاية جنوب كردفان تفاعل معها الحضور أكدت تلاحم المجتمع الرياضي وتسامحه .

المكتب الصحفي للشرطة