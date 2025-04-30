منى زكي تلفت الأنظار بمجوهراتها الوردية الساحرة – صور

أطلت النجمة المصرية منى زكي بإطلالة ساحرة تحمل في تفاصيلها كل معاني الأنوثة والنعومة، حيث اختارت فستانًا بلون زهري باستيلي من “الكسندر ماكوين” Alexander McQueen، جاء مثاليًا لأجواء الربيع الدافئة والمنعشة. التصميم تميز بقصة ناعمة وبسيطة، عكست ذوق منى الرفيع وقدرتها الدائمة على اختيار ما يبرز جمالها بطريقة راقية وغير متكلفة.

الفستان جاء بقصة V مفتوحة عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة أنثوية أنيقة على الإطلالة. أما الجزء العلوي فكان ضيقًا ليبرز قوامها الرشيق، لينسدل بعد ذلك بانسيابية على شكل A Line، في تصميم يجمع بين الكلاسيكية والحداثة.

البساطة كانت العنوان الأبرز لهذا اللوك، لكنها لم تخلو من لمسة فخامة ناعمة أضافتها منى من خلال اختيارها لمجوهرات مميزة. فقد زينت إطلالتها بتصاميم مجوهرات بارزة مستوحاة من أشكال الورود، ما أضاف لمسة شاعرية تناغمت تمامًا مع أجواء الربيع، وأكملت الإطلالة بأسلوب أنثوي رقيق.

منى زكي تثبت مرة أخرى أنها أيقونة في عالم الأناقة، حيث تعرف جيدًا كيف تختار ما يناسب كل موسم ويبرز جمالها الطبيعي بروح ناعمة وراقية.

مجلة لها