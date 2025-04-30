شوبير يكشف تطورات انتقال حارس الأهلي إلى فالنسيا الإسباني

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق آخر التطورات بشأن انتقال نجمه مصطفى شوبير حارس الفريق الكروي الأول في القلعة الحمراء، إلى الدوري الإسباني رفقة فريق فالنسيا.

كانت «المصري اليوم» قد انفردت منذ نحو أسبوعين بخبر استفسار فريق فالنسيا عن إمكانية ضم مصطفى شوبير في الميركاتو الصيفي المرتقب.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء ردا على سؤال من أحد الجماهير بشأن موقف نجله من الرحيل إلى فالنسيا الإسباني: «أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، بشأن مفاوضات فالنسيا مع مصطفى شوبير».

وقدم مصطفى شوبير أداء لافتا مع الأهلي في الموسم الماضي وكان أحد أسباب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل أن تقل مشاركاته في الفترة الأخيرة لصالح الحارس المخضرم الشناوي.

المصري اليوم