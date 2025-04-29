رياضية

الأهلي السعودي يهزم الهلال بثلاثية ويتأهل إلى نهائي النخبة الآسيوي

2025/04/29

تأهل الأهلي السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه مساء الثلاثاء على مواطنه الهلال بنتيجة 3 – 1 على ملعب الانماء في جدة.

سجل أهداف الأهلي كلا من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 9، وإيفان توني بالدقيقة 27، وفراس البريكان بالدقيقة 90+7، فيما سجل للهلال سالم الدوسري في الدقيقة 42.

وينتظر الأهلي المتأهل الآخر من مباراة النصر السعودي ونظيره كاواساكي فرونتال الياباني، المقرر لها الأربعاء على ملعب الإنماء.

رصد وتحرير – “النيلين”

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