الأهلي السعودي يهزم الهلال بثلاثية ويتأهل إلى نهائي النخبة الآسيوي

تأهل الأهلي السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه مساء الثلاثاء على مواطنه الهلال بنتيجة 3 – 1 على ملعب الانماء في جدة.

سجل أهداف الأهلي كلا من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 9، وإيفان توني بالدقيقة 27، وفراس البريكان بالدقيقة 90+7، فيما سجل للهلال سالم الدوسري في الدقيقة 42.

وينتظر الأهلي المتأهل الآخر من مباراة النصر السعودي ونظيره كاواساكي فرونتال الياباني، المقرر لها الأربعاء على ملعب الإنماء.

رصد وتحرير – “النيلين”