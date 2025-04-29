رئيس وزراء الهند يمنح الجيش حرية التحرك

أعطى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، جيش بلاده حرية التحرك للرد على هجوم وقع في كشمير، الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدر حكومي رفيع، اليوم الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن “الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب”.

وأوضح المصدر أن مودي، قال إن القوات المسلحة تتمتع “بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير”.

القاهرة الإخبارية