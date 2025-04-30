القوة المشتركة: عازمون على القتال للقضاء على آخر مليشي ومرتزق في أرض السودان

قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أنها تتابع ببالغ الإستغراب والسخرية البيانات المتكررة ، والتي تصدرها مليشيا الدعم السريع والتي تدعو من خلالها القوات المقاتلة داخل مدينة الفاشر إلى “الخروج الآمن “، معتبرة هذه الدعوات جوفاء ، وجاءت بعد أن تلقت مليشيات الدعم السريع هزائم ساحقة على أيدي القوات الباسلة في أكثر من مائتي وثمانية معركة سابقة، كان آخرها بالأمس القريب، واكدت المشتركة ان هذه الدعوات لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على فشلهم الذريع وعجزهم الكامل عن تحقيق أي تقدم علي الأرض.

واضافت في البيان الذي أصدرته اليوم ردًا على بيان مليشيا الدعم السريع ، أن المليشيا قد أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنها لا تفقه إلا لغة القتل والتدمير والنهب، وأن دعواتهم “للخروج الآمن” ما هي إلا أكاذيب تهدف إلى خداع المدنيين وتضليل الرأي العام مؤكدة للجميع بأن قواتهم لن تلتفت لمثل هذه الدعوات المضللة لأنها دعوة المهزوم العاجز، وستظل صامدة في مواقعها حتى آخر جندي كما انها ستدافع عن الفاشر وأهلها حتى هزيمة هذه المليشيات والقضاء على آخر مليشي ومرتزق في أرض السودان.

ولفتت القوة المشتركة بأنها قد إختارت طريق الكفاح دفاعاً عن حقوق الشعب وكرامته ، ولن تحيد عن هذا الطريق مهما عظمت مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتواني في محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم البشعة.

وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

ردًا على بيان مليشيا الدعم السريع

الي جماهير شعبنا الأبي في كل بقاء السودان و دارفور على وجه الخصوص.

تتابع القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ببالغ الاستغراب والسخرية البيانات المتكررة و الصادرة من مليشيا الدعم السريع، التي تدعو فيها قواتنا المقاتلة داخل مدينة الفاشر إلى “الخروج الآمن”. إن هذه الدعوات الجوفاء، التي تأتي بعد أن تلقت مليشيات الدعم السريع هزائم ساحقة على أيدي قواتكم الباسلة في أكثر من مائتي وثمانية معركة سابقة، كان آخرها بالأمس القريب، لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على فشلهم الذريع وعجزهم الكامل عن تحقيق أي تقدم علي الأرض.

إن مدينة الفاشر ،عرين الأسود عصية علي الإنكسار، وأهلها الأحرار، وأن قواتكم المشتركة والجيش السوداني وأبطال شنب الأسد المرابطين فيها، يقفون صفًا واحدًا للدفاع عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم. لقد أثبتت المليشيا بما لا يدع مجالًا للشك أنها لا تفقه إلا لغة القتل والتدمير والنهب، وأن دعواتهم “للخروج الآمن” ما هي إلا أكاذيب تهدف إلى خداع المدنيين وتضليل الرأي العام.

إننا في القوة المشتركة نؤكد للجميع أن قواتنا لن تلتفت لمثل هذه الدعوات المضللة لأنها دعوة المهزوم العاجز، وستظل صامدة في مواقعها حتى آخر جندي وتدافع عن الفاشر وأهلها حتي هزيمة هذه المليشيات والقضاء على آخر مليشي ومرتزق في أرض السودان، لقد إخترنا طريق الكفاح دفاعًا عن حقوق شعبنا وكرامته، ولن نحيد عن هذا الطريق مهما عظمت .

كما نؤكد أننا لن نتوانى في محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم البشعة.