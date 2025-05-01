“بكيت يوم زواج تامر وبسمة” .. جليلة المغربية تكشف مفاجأة عن علاقتها بتامر حسني – فيديو

كشفت البلوغر جليلة المغربية، خلال لقائها في برنامج “الفصول الأربعة” المذاع على قناة “الجديد”، عن مفاجأة جديدة في علاقتها مع الفنان تامر حسني مؤكدةً أنها ليست عدوة لبسمة بوسيل، لكنها شعرت بالأسى والحزن في يوم زفافهما.

وقالت جليلة: “في حاجات كنت أحاول أهرب منها طول السنين اللي فاتت ومش عايزة أتذكرها، وصفة حبيبة تامر حسني مش بحسّها إهانة هو موضوع راح وانتهى وأنا في الأول والآخر شخصية مشهورة على السوشيال ميديا من قبل موضوعي معاه”.

وتابعت: “أنا شخصية مشهورة ومعروفة على السوشيال ميديا من 2018 وبنيت نفسي وتعبت على نفسي، وموضوع تامر حسني صار بالصدفة وما كانش مخطّط له ولا كان على البال ولا الخاطر”.

وأضافت: “أكتر ليلة بكيت فيها لما كنت في مصر وأُعلن زواج الشخص اللي كنت أحبه اللي هو الفنان تامر حسني، وقتها دخلت في حالة نفسية صعبة طلعت منها بعد سنين”.

وعن علاقتها بالفنانة بسمة بوسيل بعد زواجها من تامر حسني، قالت: “بسمة بوسيل مش عدوتي أبداً، صحيح كانت عدوتي وكان فيه ما بينا تلقيح كلام على السوشيال ميديا لسنوات، بس أنا حاليّاً وصلت لمرحلة سلام داخلي ونفسي، وهي بعتت ليَّ سلام مع صديق مقرب ليَّ اسمه حمودي، وأزمتي معاها انتهت خلاص، وأنا قدّمت لها واجب العزاء في والدها، وربّنا يوفّقها في حياتها ويعوّضها بالأحسن”.

وأضافت: “كان فيه عداوة ما بيني وبين بسمة بوسيل، وطالما بعتت لي سلام أنا كمان ببعت لها سلام من البرنامج”.

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