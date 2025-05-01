فيديو وصور رومانسية من شهر عسل مي الغيطي وزوجها الطبيب البريطاني!

نشرت الفنانة مي الغيطي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” الصور الأولى من شهر العسل الذي أمضته في مدينة البندقية بإيطاليا، إضافة الى مقطع مصوّر كشفت من خلاله عن حالة السعادة والحب التي تعيشها بعد احتفالها بزفافها الأسبوع الماضي الى الطبيب البريطاني أندرياس براون.

وظهرت مي وهي تحتضن زوجها على متن قارب في البحر، بينما يستمتعان بالأجواء الساحرة لمدينة العشّاق، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً من جمهورها.

وكانت مي الغيطي قد فاجأت جمهورها قبل أيام بنشر صور من حفل زفافها، الذي أُقيم بعد أشهُر قليلة من إعلان خطوبتها، لتنهي قصة حبّها مع أندرياس براون بدخول عش الزوجية.

واتّسم الحفل بالبساطة، واقتصر الحضور على الأهل والمقرّبين من الأصدقاء. واختارت مي إطلالة ناعمة بفستان ساتان غير مزخرف، وظهرت في عدد من المقاطع المصوّرة وهي ترقص على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية، وسط أجواء مفعمة بالحب والفرح.

من جهتها، حرصت الفنانة ميار الغيطي على تهنئة شقيقتها مي بهذه المناسبة، حيث نشرت صورة لهما خلال التحضيرات لحفل الزفاف، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، وكتبت في تعليق مؤثّر: “رؤية أختي الجميلة تتزوج حب حياتها كانت لحظة ستبقى محفورة في ذاكرتي للأبد. أتمنى لكما حياة مليئة بالحب والضحك والسعادة الأبدية، الى بدايات جديدة وذكريات خالدة”.

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