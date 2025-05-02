جامعة النيلين تدشّن النظام الإداري الجديد في إطار التحول الرقمي

دشّنت جامعة النيلين في إطار سعيها الحثيث نحو التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية الإدارية والتقنية دشّنت النظام الإداري الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع إسفيري عُقد برئاسة البروفيسور الهادي آدم، مدير الجامعة، وبمشاركة وكيل الجامعة، ومدير مركز تقانة المعلومات والاتصالات، ومدير الموارد البشرية، ومدير الإدارة المالية، بالإضافة إلى قسم الشيكات، والفريق التقني المطوّر للنظام.

وقد تم تطوير النظام الإداري بالكامل بواسطة مركز تقانة المعلومات والاتصالات بالجامعة، ويُعد هذا الإنجاز خطوة أولى نحو تطبيق نظام متكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، في إطار رؤية الجامعة للتحول إلى “جامعة بلا أوراق”. الذي لديه مميزات النظام الإداري الجديد:

اكمال العمليات الإدارية والمالية وتسهيل إجراءات العمل ،تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية إضافة الي تعزيز التواصل بين الوحدات المختلفة داخل الجامعة ، توفير تقارير دقيقة تساعد في اتخاذ القرار ،دعم عمليات المتابعة والتقييم من خلال نظام مركزي موحّد.

وأهداف التحول الرقمي بجامعة النيلين رفع جودة الخدمات الإدارية والأكاديمية المقدمة للمستفيدين موضحا تحسين كفاءة العمل وتوفير الوقت والموارد ، تقوية البنية التحتية الرقمية وتحقيق التكامل بين الأنظمة ، تعزيز الشفافية والدقة في الأداء المؤسسي، التحول إلى بيئة عمل خالية من الورق بما يدعم الاستدامة البيئية.