يامال يحطم رقم مبابي القياسي في دوري الأبطال

حطم لامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني، الرقم القياسي المسجل باسم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل لامين يامال هدفا في تعادل برشلونة مع إنتر ميلان 3-3، يوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب حساب أوبتا المتخصص في إحصائيات كرة القدم على منصة إكس: في عمر 17 عامًا و291 يومًا، يُعد لامين يامال أصغر لاعب يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا كيليان مبابي في عام 2017 (18 عامًا و140 يومًا).

وجاءت ثنائية إنتر ميلان في الشوط الأول عن طريق ماركوس تورام ودينزل دومفريس في الدقيقتين 1، 21.

فيما جاءت ثنائية برشلونة عن طريق لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 24، 38.

وفي الشوط الثاني، سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث للإنتر في الدقيقة 63.

وتعادل رافينيا من تسديدة صاروخية اصطدمت بجسد الحارس سومر وتسكن الشباك في الدقيقة 65.

صدى البلد