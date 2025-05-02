زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالتها في لندن – صور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام بصور من أحدث ظهور لها في لندن.

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ظهرت مرتدية بنطلون جينز واسع مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات.

نسقت زوجة ماجد المصري مع إطلالتها حزام على موضة حول الخصر كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الالمتناسقة مع لون إطلالتها.

صدى البلد