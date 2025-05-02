أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي

أدلى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بأول تعليق بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

حيث قال كريستيانو في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” بعد إقصاء النصر أمام فريق كواساكي الياباني : “أحياناً يضطر الحلم إلى الانتظار، لكنني فخور بهذا الفريق، وبما قدمناه على أرض الملعب”.

وأضاف رونالدو “شكراً لجميع المشجعين الذين آمنوا بنا وساندونا في كل خطوة. دعمكم يعني الكثير». هذه الرسالة، رغم بساطتها، حملت أبعاداً عميقة”.

وقد استغل كاواساكي فرونتال الياباني، الأربعاء، الفرص التي سنحت له ليحقق فوزا مفاجئا 3-2 على النصر في قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم .

وسيلعب كاواساكي أمام الأهلي في النهائي المقرر في الثالث من الشهر المقبل عندما يسعى الفريقان لتحقيق اللقب لأول مرة.

جريدة الرياض