خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء

قال اتحاد مؤسسات الأعمال الإسباني إن الانقطاع الشامل للكهرباء في البلاد أمس الأول الاثنين تسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 6ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار)، بما يعادل 1ر0 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت صحيفة “إل بايس” الإسبانية إن بعض محللي البنوك يتوقعون خسائر تتراوح بين 25ر2 و5ر4 مليار يورو نتيجة انقطاع الكهرباء. في الوقت نفسه يتوقع خبراء آخرون خسائر أقل لأنه يمكن تعويض النقص الذي حدث في الإنتاج بسبب انقطاع الكهرباء على مدار العام.

يذكر أن انقطاع الكهرباء أصاب إسبانيا بالشلل لمدة أكثر من 10 ساعات. واضطرت الكثير من الشركات الصناعية مثل فولكس فاجن بامبلونا وسيات التابعة لها بالقرب من برشلونة إلى وقف إنتاجها.

وأعلنت بعض المنشآت الصناعية تعرضها للأضرار نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة.

كما اشتكت شركات الصناعات الغذائية ومتاجر التجزئة من خسائر كبيرة على سبيل المثال، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد. واضطرت الكثير من المتاجر الكبرى إلى التخلص من مخزوناتها من السلع المجمدة بسبب ارتفاع درجة حرارتها أثناء انقطاع الكهرباء.

كما أغلقت مطاعم ومتاجر كثيرة أبوابها مبكرا يوم الاثنين الماضي، وتعطلت ماكينات الصراف الآلي وأنظمة بطاقات الدفع خلال فترة الانقطاع.

ولم يتم التأكد حتى الآن من سبب انطقاع الكهرباء الأكبر في تاريخ إسبانيا. وقالت الحكومة الإسبانية إنها تجري تحقيقا دقيقا في الواقعة.

جريدة الرياض