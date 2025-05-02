نور الغندور بإطلالة جريئة بالجينز .. شاهد الصور

في أحدث ظهور لها، خطفت الفنانة نور الغندور الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، اختارت فيها أن تتوجه نحو موضة الجينز بأسلوب عصري ومتجدّد، يعكس ذوقها المتطوّر وقدرتها على مواكبة الصيحات بطريقة تلفت الأنظار من دون تكلّف.

جاءت إطلالة نور الغندور بلمسة عصرية من خلال جاكيت قصير كروب بلون الجينز الكحلي، تم تنسيقه مع تنورة قصيرة وضيّقة من اللون نفسه، وكلتا القطعتين من توقيع علامة “جاكوموس” Jacquemus المعروفة بتصاميمها الجريئة والمينيمالية. هذا التنسيق من الدنيم منح الإطلالة توازناً بين الجرأة والنعومة، وأظهر قوامها بأسلوب أنثوي وعملي في آنٍ واحد.

لإكمال الإطلالة، اختارت نور الغندور حقيبة جلدية باللون البنّي من “شانيل” Chanel، ونسّقتها بذكاء مع بوتس من “جيفنشي” Givenchy باللون نفسه، ما أضفى على اللوك لمسة من الدفء والانسجام. أما النظّارات الشمسية فجاءت بتصميم ريترو جذّاب باللونين الفضّي والأسود، ما أعطى الإطلالة روحاً كلاسيكية مع لمسة مستقبلية أنيقة.

من خلال هذه الإطلالة، تؤكد نور الغندور مجدداً قدرتها على اعتماد الأسلوب العصري بلمسة شخصية، حيث تجمع بين أبرز صيحات الموضة وذوقها الخاص. تنسيق الجينز بأسلوب موحّد اللون والإكسسوارات اللافتة جعلت من هذه الإطلالة واحدة من أجمل “لوكاتها” الكاجوال في هذا الموسم.

مجلة لها