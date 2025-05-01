غبار في الشمالية وأمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من جنوب ساحل البحر الاحمر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى إنخفاضاً ملحوظاً في اقصى شمال البلاد و ترتفع إرتفاعا يتراوح مابين (1-2) درجة مئوية في بقية أنحاء البلاد، عليه يكون الطقس حار نهاراً و معتدل ليلاً في شمال، شمال غرب و غرب البلاد و حار جداً نهاراً و دافئ ليلاً في شرق، اواسط و جنوب البلاد.

تسود الرياح الشمالية الشرقية خفيفة الى متوسطة السرعة المثيرة للغبار و الاتربة في شمال، أواسط، شمال غرب و غرب البلاد و الرياح الشرقية خفيفة السرعة على ساحل البحر الأحمر و الرياح الجنوبية الغربية خفيفة السرعة في جنوب شرق و جنوب البلاد.

يتوقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من جنوب ساحل البحر الاحمر.

أعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم 44.0ºم في كل من شندي و كسلا وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد19.0 º م في مدينة شلاتين.

· على ساحل البحر الاحمر من المتوقع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى مع طقس غائم جزئياً.

· من أهم معالم الطقس خلال ال24ساعة القادمة وفق ما جاء فى نشرة الهيئة اليوم :

· مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب افريقيا يمتد شمال غرب البلاد.

· منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة باردة يتمركز شرق البحر الابيض المتوسط.

منخفض السودان الحراري الذي يغطي معظم انحاء البلاد .