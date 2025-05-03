العدل والمساواة: نعي وعزاء في استشهاد اللواء مولانا تجاني ادم ورفاقه

نعي وعزاء في استشهاد اللواء مولانا تجاني ادم ورفاقه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إلى شعب السودان الأبيّ، اللواء مولانا تيجاني ادم عبدلله والرقيب حمدي عبدلله الحاج اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى جرّاء حادث حركة أليم تعرّض له موكبهم.

كان الفقيدان رمزاً للشجاعة والإخلاص وقفوا ورفاقهم كالطود الشامخ بقلوب لا تعرف الخوف، مدافعين ببسالة عن حرمة الوطن ضدّ عدوان مليشيا الدعم السريع في معارك عديدة، مُحققين انتصاراتٍ ومسطرين ملاحم وطنيّةً خالدة.

اللواء تيجاني ادم عبدلله تجاوزت بطولاته سوح المعارك إلى قلوب الناس في منطقة المالحة بشمال دارفور، حيث أسهم بجهودٍ جبّارة في رتق النسيج الاجتماعي وعمل على رأب الصدع بين المجتمعات، وحوّل مناطق النزاع إلى واحاتٍ للسلام، مُرسياً قِيَم التسامح والتعايش.

التعازي إلى رفاقهم الأبطال في القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة وفي حركة العدل والمساواة السودانية، وإلى كلّ سودانيٍّ ينبض قلبه بحبّ هذه الأرض، إنّ غادر الشهداء الجسد.

تقبل الله جميع الشهداء الذين مضوا لتبقى سيرتهم نبراساً يُضيء درب النضال. والتمنيات بعاجل الشفاء للجرحي. والنصر للسودان. إنا لله وإنا إليه راجعون. حركة العدل والمساواة السودانية ‏Justice & Equality Movement Sudan (JEM)