مصر.. قرار جديد بتحديد كميات الملابس المستعملة للعائدين من الخارج

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحديد الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند «الاستخدام الشخصي» للمصريين العائدين من الخارج، بحيث لا تتجاوز الكمية 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنّع.

وأكدت الجمارك أنه سيتم التصدي لمحاولات استغلال نظام الأمتعة الشخصية لإدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة، خاصة تلك القادمة عبر الطرود البريدية أو وسائل النقل المختلفة من إيطاليا، الأردن، أو الأسواق الأوروبية، والتي يتبيّن أنها تفوق الاستخدام الشخصي، حيث تم ضبط عدد من الحالات بهذا الشأن وفقا لوسائل إعلام مصرية.

كما شددت التعليمات على ضرورة التزام المنافذ الجمركية بتطبيق القواعد والإجراءات الواردة في منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، والذي يحدّد شروطًا واضحة لتطبيق الاستخدام الشخصي، منها أن تكون الأمتعة واردة باسم شخص طبيعي وليس شركة، وأن تكون لاستخدامه الشخصي وليس بغرض التجارة.

وفي حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.

الشرق القطرية