سهر الصايغ: «كاظم الساهر كان فتى أحلامي وكان نفسي أرمي عليه دباديب»

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن فتى أحلامها في مرحلة الطفولة، موضحة أنها كانت تحب الفنان كاظم الساهر وتحرص على مشاهدة حفلاته، وأيضًا الفنان هاني شاكر.

قالت سهر الصايغ خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»: «بحب كاظم الساهر أوي وقعدت فترة بتفرج على ليالي التلفزيون وكانوا بيرموا عليه دباديب.. كان نفسي أروح وأرمي عليه دبدوب وبحب جدا أغنية مدرسة الحب».

تابعت: «بعد كده حبيت هاني شاكر، قعدت معاه حبة برضو وكان فتى أحلامي في فترة من الفترات بعد كده كبرت بقى».

المصري اليوم