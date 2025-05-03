أحمد سعد يهاجم العاطلين في عيد العمال: «بصراحة بتضايق من أي حد مبيشتغلش»

حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة جميع العاملين بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أنه يقدر مجهودهم، موجها رسالة إلى الأشخاص الذين لا يعملون.

وقال أحمد سعد خلال مقطع فيديو نشره عبر «ستوري»، على إنستجرام: «لكل العمال كل سنة وأنتم طيبين، إحنا من غيركم منبقاش أي حاجة، لكل الناس اللي بتشتغل، شكرا لحضراتكم على مجهودكم وشغلكم بمناسبة إن النهاردة عيد العمال.. الشغل حاجة مهمة جدا، وربنا كرم الأنبياء بصنعات كتير، وربنا بيحب اللي بيشتغل، وأكيد بيحبكم».

فيما وجه أحمد سعد رسالة لغير العاملين قائلًا: «الناس اللي ما بتشتغلش بجد انتوا لو مشلولين كنا نشيلكم على دماغنا، إنما أنا بصراحة بتضايق جدا من أي حد ما بيشتغلش».

يأتي هذا الظهور بعد أيام قليلة من إحيائه حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن فعاليات مهرجان سماء العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث تفاعل معه جمهور كبير من مختلف أنحاء الوطن العربي.

في سياق آخر، حققت أغنيته الجديدة «سيد الناس.. جدع» رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحها كأغنية دعائية وتتر مسلسل «سيد الناس»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة شقيقه الفنان عمرو سعد.

المصري اليوم