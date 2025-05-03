إيران: فرنسا تحاول إفساد مفاوضاتنا النووية مع أمريكا

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مزاعم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المشككة بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وذلك الجمعة.

وكتب بقائي عبر منصة “إكس”: “إن ادعاء وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران على وشك تطوير سلاح نووي هو ببساطة ادعاء سخيف”.

وأضاف: “هذا التصريح الكاذب، إلى جانب تهديدات الوزير العلنية بإعادة فرض العقوبات، يعزز الشكوك في أن موقف فرنسا المزعج قد يتحول إلى دور مُخرب”.

وأشار إلى أن “هذا لن يُضيف أي مصداقية لفرنسا ومكانتها في أوروبا والعالم”.

وفي وقت سابق من يوم 30 نيسان/ أبريل 2025، رفض الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اتهام وزير الخارجية الفرنسي، بأن إيران “على وشك تطوير أسلحة نووية”، واصفًا هذه الادعاءات بأنها “لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة سياسيًا”.

وأضاف إيرواني: “إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي، فعليهم التخلي عن الإكراه واحترام الحقوق السيادية للدول بموجب القانون الدولي”.

وأعلنت إيران وسلطنة عمان، الخميس، تأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها، يوم الـ3 من مايو/ أيار الجاري، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأسباب لوجستية.

وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.

وكالة سبوتنيك