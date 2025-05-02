الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

اعتبرت الرئاسة السورية، الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.

وأضافت الرئاسة السورية في بيان لها، أنه “تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

وطالبت رئاسة الجمهورية عبر بيانها المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه “الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”.

وجددت رئاسة الجمهورية دعوتها لجميع الأطراف إلى “الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة الأزمة”.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، قيام إسرائيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، في حدث هو الأول في تاريخ البلاد لاستهداف نطاق القصر، في الوقت الذي أعلن فيه الدروز عن بيان هام بهدف امتصاص التصعيد الكبير في السويداء وأشرفية صحنايا وجرمانا، والوصول إلى صيغة تفاهمية مع الحكومة.

جاءت الضربة الإسرائيلية التي أعلن عنها نتنياهو والذي أكد أنها “رسالة واضحة للنظام السوري”، وأن “إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز”، بعد ضربة سابقة استهدفت مجموعة كانت في السويداء، في تحرك إسرائيلي هو الأول من نوعة “بهدف دعم الدروز”.

وكالة سبوتنيك