“بطل فيلم “أسد” بجانب عدد من الفنانين السودانين” .. محمد رمضان يوّجه رسالة مؤثرة لوالده – صورة

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة تجمعه مع والده، وجّه له من خلالها رسالة مؤثرة.

وظهر رمضان في الصورة وهو يقبل يد والده، وكتب معلقاً عليها: “اللهم بارك في صحة وعمر أبويا وكل أب بحق يوم الجمعة المبارك”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي رمضان مع الصورة داعين الله أن يحفظ والده وأن يديم عليه الصحة.

يُذكر أن محمد رمضان اختتم رحلته في أميركا، بعد أن قضى ما يقرب من أسبوع لإحياء عدة حفلات غنائية هناك، ومن المقرر أن يستأنف تصوير فيلمه الجديد “أسد” مع المخرج محمد دياب، لعرضه في السينمات منتصف تموز (يوليو) المقبل، وكان قد توقف الفيلم لانشغال بطل العمل وباقي أبطاله بعدة مشاريع سينمائية ودرامية خلال شهر رمضان، ويعود للتصوير خلال أيام في الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

تدور أحداث فيلم “أسد” عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له في خلال ثلاث سنوات، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة وذلك لحاجة الفيلم الى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم “أسد” من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

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