بعد تكريمها.. كندة علوش تكشف عن سبب حضور أبنائها مهرجان أسوان

كشفت الفنانة كندة علوش، خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنها اصطحبت أبناءها معها إلى مدينة أسوان.

‎وقالت علوش إنها تحب مدينة أسوان كثيرًا، وقد زارتها مرارًا، كما أقامت حفل زفافها بها، مشيرة إلى أنها حرصت على اصطحاب أبنائها للتعرف على المدينة وزيارتها، رغم صغر سنهم.

وعن تكريمها، أوضحت كندة أن أبناءها لا يدركون بعد معنى التكريم

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته التاسعة، والتي تُقام في أحد فنادق أسوان، وكانت الإعلامية بوسي شلبي أول الوصول في المهرجان.

افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

كما حضرت النجمات لبلبة وكندة علوش وأيضاً حضر داليا البحيري ورانيا فريد شوقي وسلوى محمد علي وأحمد وفيق وغيرهم من النجوم.

‏‎في مسابقة الأفلام القصيرة، تشارك مصر بفيلم «ولا عزاء للسيدات» في عرضه العالمي الأول، وتشارك تونس بفيلمي «على الحافة» و«تهليلة»، كما تشارك السعودية بفيلم «روج»، وبولندا بفيلمين هما «اجري يا موني اجري» و«مساحات فارغة».

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، ونقابة السينمائيين.

بوابة الأهرام