توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي: انطلاق رحلات طيران الرياض نهاية العام الحالي

أكَّد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، أنَّ الشركة تستعد لإطلاق أُولى رحلاتها التجاريَّة بحلول نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنَّ بيع التذاكر سيبدأ خلال فصل الصيف.وقال دوغلاس في مقابلة خاصة مع قناة «العربية ENGLISH»: «استغرق الأمر قرابة ثلاث سنوات من العمل المتواصل، واليوم نحن في المراحل الأخيرة من الاستعدادات».

وأضاف دوغلاس: إنَّ رحلة العمل بدأت بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس طيران الرياض في مارس 2023، تلاه إعلاننا عن أول طلبية لشراء 72 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر.

وأشار دوغلاس إلى أنَّ الشركة حرصت على بناء هويَّة بصريَّة متميِّزة تم الكشف عنها خلال معرض باريس للطيران 2023، تلاها تصميم ثانٍ عُرض في معرض دبي للطيران، مضيفًا: «سألنا البعض لماذا تصميمان؟ وأجبنا ببساطة: لأنَّنا نستطيع، لكن الحقيقة أنَّنا أردنا أنْ نعبِّر عن فخرنا بناقل وطني يعكس الأناقة والرقي والتميُّز».

وتحدث الرئيس التنفيذي عن محطات بارزة في رحلة طيران الرياض، مثل المشاركة في أسبوع الموضة بباريس 2024، حيث تم عرض زي طاقم الطائرة، والكشف عن مقصورة الطائرة خلال سباق الفورمولا 1 في جدَّة.

وأكَّد دوغلاس أنَّ السوق السعوديَّة، بحاجة ماسَّة إلى ناقلين وطنيِّين للرحلات الطويلة.وأوضح أنَّ طيران الرياض ستنطلق أوَّلًا برحلات طويلة؛ نظرًا لتسلمها طائرات «بوينغ 787» قبل غيرها، مبينًا أنَّ الوجهات الأولى ستكون على الأرجح من عواصم شمال غرب أوروبا إلى الرياض، مع إمكانيَّة تشغيل رحلات أقصر بعد ذلك مثل جدَّة ودبي.

وبشأن أسطول الشركة، قال دوغلاس: «العدد المستهدَف هو 132 طائرة، منها 60 طائرة A321 و72 من طراز بوينغ 787، ونعمل حاليًّا على إضافة طائرات عريضة البدن جديدة، وسنعلن عن الفئة الثالثة من الطائرات بحلول الصيف».

وأكد دوغلاس، على أنَّ طيران الرياض ستكون بوابة لربط المملكة بالعالم، والعالم بالمملكة، بينما تواصل الخطوط السعوديَّة، العاملة في القطاع، تركيزها التدريجي على مركز عمليَّاتها التاريخيِّ في جدَّة، مؤكِّدًا أنَّ «كلا السوقين بحاجة إلى نمو وتطوير مستمر»

طيران الرياض:

2023 الإعلان عن تأسيس الشركة.

132 طائرة العدد المستهدَف.

التركيز على الرحلات الطويلة.

بوابة لربط المملكة بالعالم والعكس.

جريدة المدينة