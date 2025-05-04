السفير الحارث: محاولات فاشلة للإمارات للتنصل من المسؤولية الدولية تجاه انتهاكات المليشيا الإرهابية

قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس الحارث،أن الرسالة المقدمة من المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، المؤرخة في 29 أبريل 2025 إلى الأمم المتحدة، مليئة بالمغالطات الجوهرية ومحاولات فاشلة للتنصل من المسؤولية الدولية .

وقال السفير الحارث في رسالته لرئيس مجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة مندوب الإمارات أمس، أن المندوب الإماراتي بات في سلوكه ومواقفه متماهياً تماماً مع توجهات ومواقف مليشيا الدعم السريع الإرهابية التي ترعاها بلاده، مشيراً إلى الإنتهاكات والجرائم الفظيعة للمليشيا الإرهابية.

وأضاف في الرسالة “درج مندوب الإمارات على خرق أعراف وأداب التخاطب الدبلوماسي المتعارف عليها، عبر إشارته المتكررة إلى المندوب الدائم للسودان على أنه ممثل للجيش السوداني، في مخالفة واضحة للمادة (2)-1 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء”.

وزاد “للتاريخ فإن الجيش السوداني الذي يتطاول عليه مندوب الإمارات كان له دور جوهري في إنشاء القوات المسلحة الإماراتية” .

وفند السفير الحارث رسالة المندوب الإماراتي مستشهدا بالتقارير والوثائق الدولية، والتحقيقات الصحفية والاستقصائية لوسائل اعلام دولية ذات مصداقية، والتي تثبت تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر في إشعال النزاع المسلح في السودان عبر إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى مليشيا الدعم السريع.