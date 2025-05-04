وزارة الخارجية السودانية: هذا التصعيد من قبل الميليشيا المتمردة وراعيتها الإقليمية تأكيدا على المضي قدماً في تدمير البنيات التحتية

قالت وزارة الخارجية السودانية إنه في إصرار واضح على الاستمرار في نهجها التدميري الموجه ضد السودانيين أقدمت الميليشيا على إطلاق مسيرات انتحارية على قاعدة عثمان دقنة الجوية متسببة في إضرار مستودعات ومنشأت مدنية خدمية

– يأتي هذا الاستهداف بعد يومين من قيام الميليشيا المجرمة بعملية جوية إرهابية مماثلة استهدفت بعض المرافق بمدينة كسلا.

– هذا التصعيد من قبل الميليشيا المتمردة وراعيتها الإقليمية تأكيدا على المضي قدماً في تدمير البنيات التحتية والمرافق الخدمية المناط بها توفير العيش الكريم للمواطن وهو سلوك تحرمه الأعراف والقوانين الدولية

– نجدد الدعوة للمجتمع الدولي للإسراع في القيام بواجبه تجاه تطبيق القوانين الدولية لحمل الميليشيا الإرهابية على التوقف الفوري عن هذه الأعمال الإجرامية.