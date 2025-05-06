في عز الصيف.. 3 خطوات لزيادة كفاءة مكيف سيارتك وتوفير الوقود

مع دخول أشهر الصيف الحارة، يصبح مكيف الهواء في السيارة أحد أهم عناصر الراحة خلال القيادة، لكن كثيرًا من السائقين يلاحظون تراجع أداء المكيف مع مرور الوقت أو ارتفاع استهلاك الوقود عند تشغيله.

الخبراء يؤكدون أن هناك خطوات بسيطة لكنها فعّالة يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في أداء مكيف السيارة، وتُقلل من الضغط على المحرك وتُطيل عمر النظام التبريدي.

إليك 3 خطوات مدعومة بالمصادر العلمية والتقنية لزيادة فعالية مكيف هواء سيارتك:

1- تشغيل المكيف بعد تهوية السيارة

وفقًا لموقعAutomotive Club، من الأفضل تهوية السيارة لبضع دقائق بعد فتح الأبواب قبل تشغيل المكيف، خاصة إذا كانت متوقفة تحت الشمس. الحرارة الداخلية قد تتجاوز 60 درجة مئوية، وتشغيل المكيف فورًا في هذه الظروف يُجبره على العمل بجهد مضاعف، ما يؤدي إلى تبريد أبطأ وزيادة في استهلاك الوقود.

2- الصيانة الدورية وتنظيف الفلاتر

تشير توصيات شركة Bosch Automotive إلى أن فلاتر الهواء المسدودة تقلل من تدفق الهواء البارد، وقد تؤدي إلى تقليل كفاءة التبريد بنسبة تصل إلى 20%، كما يُنصح بفحص الفلتر وتغييره كل 15,000 كيلومتر أو حسب توصيات الشركة المصنعة. كما يجب التأكد من مستويات غاز التبريد، إذ إن نقص الفريون يسبب ضعفًا ملحوظًا في التبريد، ويضغط على (الكومبريسور) مما قد يؤدي إلى تلفه.

3- استخدام نمط التدوير الداخلي للهواء

عند تشغيل المكيف، يُنصح باستخدام خاصية تدوير الهواء الداخلي، والتي تمنع دخول الهواء الساخن من الخارج. هذه التقنية تجعل المكيف يبرّد الهواء الداخلي المبرّد مسبقًا، بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة، مما يحسن الأداء ويوفر الطاقة.

في النهاية، اتباع هذه الخطوات لا يحسن فقط أداء مكيف سيارتك، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على أجزاء النظام التبريدي ويقلل من استهلاك الوقود، وهو ما يُترجم إلى قيادة أكثر راحة وأقل تكلفة في فصل الصيف.

الشرق القطرية