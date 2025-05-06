بوتين يستعرض صالته الرياضية الخاصة ويكشف سر لياقته البدنية .. فيديو

أماط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اللثام عن أحد جوانب حياته وروتينه اليومي، وذلك خلال الفيلم الوثائقي، “روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا”، والذي عرضته قناة “روسيا 1” التلفزيونية.

واستعرض الرئيس بوتين، صالته الرياضية، التي تتضمن بعض الآلات الرياضية والأوزان.

ووصف بوتين هذا القسم بأنه “الأهم”، مؤكدا أنه يمارس الرياضة صباح كل يوم لساعة ونصف.

كما أشار بوتين إلى أنه يحاول ممارسة السباحة قدر المستطاع.

وفي الفيلم ذاته، أكد بوتين أنه يحاول عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لكنه يسمح لنفسه أحيانًا بتناول “الكفير”، أي (اللبن الخاثر).

وبيّن بوتين أنه مشرف بنفسه على المطبخ، ولكن لديه مساعدين أيضًا.

بوتين يكشف عن روتينه الرياضي… ساعة ونصف يوميًا استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في الفيلم الوثائقي "روسيا، الكرملين، بوتين، 25 عامًا" الذي بثته قناة "روسيا"، حيث تحدّث عن تفاصيل روتينه اليومي للحفاظ على لياقته. صرح بوتين أنه يمارس التمارين… https://t.co/4lYYqkiC4O pic.twitter.com/nrEHi96Naz — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 4, 2025

وكالة سبوتنيك