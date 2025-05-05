بالصور.. قصة رجل سوداني قام بفتح منافذ بين كل المنازل لحراسة ممتلكات جيرانه وحفظها طوال فترة الحرب والجمهور يشيد: (فعلاً الجار قبل الدار)

حظي مواطن سوداني, من سكان مدينة بحري, بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, ورسائل شكر وعرفان من جيرانه بالحي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قصة المواطن “صديق”, الذي يسكن بحي “الدروشاب”, بمدينة بحري, إحدى مدن العاصمة الثلاث.

صديق, لم يخرج من الحي طوال فترة الحرب التي دامت لأكثر من سنتين, حيث حرص طوال هذه الفترة على حراسة ممتلكات جيرانه من السرقة.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن “صديق” قام بفتح “حيط”, منافذ بين كل البيوت القريبة منه والتي رحل عنها أهلها من أجل تفقد ممتلكاتهم.

وبحسب الصور المتداولة فقد نجح الجار, في تأمين ممتلكات جيرانه عبر حفظها بطريقة آمنة, وسط إشادة الجيران ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كتبوا معلقين: (فعلاً الجار قبل الدار).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين