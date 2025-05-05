شاهد بالفيديو.. (يارب أهزم الدعامة المجرمين) طفلة سودانية تدعو على قوات الدعم السريع أثناء طوافها بالكعبة والجمهور: (ربنا يحفظك ويستجيب دعواتك يا بنتي)

تصدر مقطع فيديو لطفلة سودانية, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع وتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الطفلة على كتف والدها الذي حملها أثناء طوافه بالكعبة خلال أدائه العمرة.

الطفلة الصغيرة خطفت قلوب المتابعين بدعواتها أمام الكعبة وهي على كتف والدها, ودعت الطفلة قائلة: (يارب أحفظ أبوي وطول عمره).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فلم تنسى الطفلة الحال الذي يعيشه وطنها السودان, حيث دعت الله بالنصر للجيش, قائلة: (يارب أنصر الجيش وأهزم الدعامة المجرمين شالوا كل البيوت وكسروها).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, شارك المقطع بحب وإعجاب كبير مع دعوات بأن يستجيب الله دعاء الطفلة, (ربنا يحفظك ويستجيب دعواتك يا بنتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين